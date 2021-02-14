على رأسهم سعد سمير.. كيف تعرض بعض لاعبي الأهلي لعملية نصب؟

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة تكررت من بعض الاسماء المشهورة خلال الأيام الماضيةن تقدم سعد سمير لاعب النادي الأهلي برفقة عدد من المتضررين، بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، ضد أحد شركات الاستثمار العقاري بالقاهرة الجديدة، بعدما أوهمتهم الشركة بعدد من الخدمات المتوفرة في الحي السكني لجذب العملاء لحجز وحدات سكنية في «كمبوند»، إلا أن الأمور لم تسير كما أعلنت عنه الشركة، وفوجئ المتضررين بأنها لم تنفذ التزاماتها.

وأكد سعد في تصريحات صحفية، أن الشركة ذكرت في الإعلان الخاص بها أنها ستقوم بإنشاء «كموند سكني» يشمل العديد من الخدمات، مثل المطاعم ومركز رجال الأعمال ولاند سكيب ومركز طبي متكامل ونادي صحي ونادي تغذية ومسجد، وهو ما لم توف به الشركة.



جدير بالذكر، أن سعد سمير ليس الوحيد من لاعبي الكرة المتضررين من هذه الشركة، بل هناك أحمد عادل عبدالمنعم لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي، والذي قام بالتعاقد على شراء وحدة سكنية في هذا «الكمبوند» هو الأخر.

سعد سمير: لا نشعر بالخصوصية

وتابع سعد سمير: «إضافة إلى ذلك وفرضا للأمـر الواقـع علـى المـلاك، قامـت الشـركة بإنشـاء مبـاني تحـط مــن مســتوى الكمبونــد ولا تهــدف لراحــة المــلاك، وإنمــا هــدفها الوحيــد هــو تحقيــق مزيدا من الربح على حساب راحة سكان الكمبوند، كما قامـت الشـركة ببنـاء مستشــفى عمــومي بالكمبونــد، تحتـوي علــى غــرف إقامــة للمرضــى وغــرف عمليــات ومشــرحة خلــف المستشــفى مواجهــة للفــيلات، بالإضــافة لإنشــاء عيــادات تخصصــية داخــل وحــدات الكمبونــد ملاصــقة للفــيلات، ممـــا أدى إلـــى ضـــياع الخصوصـــية والراحـــة التـــي كان ينشـــدها ســـكان الكمبونــد، حيــث تــردد المرضــى والعاملين بالمستشــفى والعيــادات التخصصــية علـــى الكمبونـــد، مع وجـــود ســـيارات الإســـعاف ليـــل نهـــار بالكمبونـــد لخدمـــة المستشفى، ما قضى على راحة السكان، بالإضــافة إلــى خوف السكان علــى أنفســهم وأســرهم مــن انتشــار الامــراض بالكمبونــد مــن خلال المترددين والعاملين وكذلك النفايات التي تخرج من المستشفى». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".