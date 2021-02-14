الإصابة تُبعد صلاح محسن عن الأهلي 10 أيام

الشارقة - اميمة ياسر -
أعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم صلاح محسن عن التدريبات الجماعية لمدة 10 أيام.
وقال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "صلاح محسن أجرى آشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية".
وأضاف أبو عبلة: "اللاعب سيبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات اليومية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة".
ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.
يشار إلىأن الأهلي حامل لقب المسابقة سيستضيف المريخ يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بإستاد القاهرة.