اخبار الرياضه

الإصابة تُبعد صلاح محسن عن الأهلي 10 أيام

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم صلاح محسن عن التدريبات الجماعية لمدة 10 أيام.

وقال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "صلاح محسن أجرى آشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية".

وأضاف أبو عبلة: "اللاعب سيبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات اليومية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة".

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

يشار إلىأن الأهلي حامل لقب المسابقة سيستضيف المريخ يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بإستاد القاهرة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا