الإصابة تُبعد صلاح محسن عن الأهلي 10 أيام

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم صلاح محسن عن التدريبات الجماعية لمدة 10 أيام.

وقال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "صلاح محسن أجرى آشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية".

وأضاف أبو عبلة: "اللاعب سيبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات اليومية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة".

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

يشار إلىأن الأهلي حامل لقب المسابقة سيستضيف المريخ يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بإستاد القاهرة.