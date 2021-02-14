الزمالك توضح حقيقة استدعاء ساسي للنيابة .. ورحيل باتشيكو عن الفريق

الشارقة - اميمة ياسر - كشف إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، عن العديد من الأمور داخل القلعة البيضاء الفترة الحالية، وأبرزها استدعاء التونسي فرجانى ساسي لاعب وسط الفريق للنيابة، لسماع أقوله بشأن قيمة عقده مع النادي، بجانب ما تردد عن رحيل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني للفريق.

وتردد مؤخرا، أن جهات التحقيق طلبت عقد فرجاني ساسي، مع القلعة البيضاء بسبب وجود مخالفات مالية، وامتثل اللاعب للتحقيق، لمعرفة قيمة المبلغ الحقيقي في عقد ساسي، وحقيقة حصوله على المبالغ المنصوص عليها في التعاقد. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وشدد إبراهيم عبدالله، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن استدعاء فرجانى ساسي للنيابة مثلما تردد «أوهام»، وما ترددعن رحيل باتشيكو شائعات، والهدف منها ضرب استقرار النادي قبل خوض مباريات أفريقية قوية.

وتابع: الزمالك يتعرض لحرب شائعات قوية، ولكن الإدارة الحالية برئاسة اللواءالمستشار عماد عبدالعزيز تقف بالمرصاد ضد من يحاول هز استقرار النادي.

إدارة الزمالك تساند إبراهيم عبدالله

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا مؤخرا، أعربت فيه عن استنكارها الشديد للحملة الممنهجة التي يتعرض لها إبراهيم عبدالله عضو المكتب التنفيذي بالنادي.

وأكدت اللجنة فى البيان الرسمى، أن تلك الحملة المغرضة لا هدف لها سوى ضرب استقرار النادي، لاسيما أن الحملة تفتقد الموضوعية والتقييم السليم.

وأضافت: إبراهيم عبدالله يؤدي دوره بكل الخبرة والكفاءة، متسلحا بإخلاص كبير للكيان الذي سبق أن مثله لاعبا متميزا في فريق اليد، كما أنه أسهم بدور ملموس من خلال عضويته في المكتب التنفيذي في حسم العديد من الملفات سواء فيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم أو فيما يخص اللعبات الأخرى، وتمنت اللجنة له مزيدا من النجاح، والتوفيق في دعم مسيرة الكيان في المرحلة المقبلة.

اليوم.. حسم موقف ساسي من مباراة الإسماعيلي

ويعقد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق جلسة مع ساسي على هامش تدريبات الفريق اليوم، للاطمئنان عليه بشكل عام لتحديد موقفه من مباراة الإسماعيلي المقبلة، لكن اللاعب بنسبة كبيرة سيكون جاهزا للمباراة حسب تصريحات طبيب القلعة البيضاء.

وشدد أسامة، خلال تصريحاته الرسمية، على أن إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق خفيفة وهي عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة ولا تستدعي القلق.

ويستعد الزمالك، لمواجهة الإسماعيلي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 لبطولة الدوري.