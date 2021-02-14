البطل الإيراني سعيد مولاي يشارك في بطولة جودو في تل أبيب

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من دبي: يصل مساء الأحد لاعب الجودو الإيراني سعيد مولاي، الفار من بلاده، إلى إسرائيل ليشارك في بطولة "غراند سلام– تل ابيب" لرياضة الجودو، بحسب الإذاعة الإسرائيلية "كان"، إلى جانب لاعبي جودو من مختلف دول العالم.

يشارك الإيراني مولاي، بطل العالم السابق في الجودو، في البطولة تحت علم منغوليا بعدما سمح له، منذ فراره من إيران في العام الماضي على خلفية نزاع حول التنافس ضد الإسرائيليين، بتمثيل دولة أخرى قبل أولمبياد طوكيو، وبعد موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على تغيير وضعه من لاجئ إلى حامل جنسية منغوليا.

وقال متحدث باسم لاعب الجودو الإيراني إن مولاي يعتزم القدوم إلى إسرائيل والمشاركة في البطولة، لكنه يرفض الحديث عن ذلك ويركز اهتمامه على الاستعداد للمنافسات.

ومولاي بطل للعالم في رياضة الجودو لعام 2018 لوزن حتى 81 كيلوغراما. فر إلى ألمانيا بعد تحديه أوامر السلطات الرياضية الإيرانية بالخسارة عمدًا أثناء الدفاع عن لقبه. وزعم حينها أنه تلقى أوامر لتجنب مواجهة خصم إسرائيلي رفيع المستوى.