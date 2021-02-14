بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست بروميتش في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد ووست بروميتش” في إحدى مباريات اليوم الاحد 14-2-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد ووست بروميتش” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد ووست بروميتش على ملعب “ذا هاوثورنس”، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريج باوسون”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

واصل مانشستر يونايتد ابتعاده عن صدارة جدول الترتيب لصالح جاره “مانشستر سيتي” بعدما فرط في الانتصار أمام “ايفرتون” في الجولة الماضية ليكتفي بالتعادل، وسيسعى اليوم إلى تدارك موقفه عندما يحل ضيفًا على وست بروميتش.

وتعادل مانشستر يونايتد في آخر مباراة خاضها خارج ملعبه وكانت أمام “آرسنال” ليحقق أفضل سلسلة له حتى الآن خارج أولد ترافورد، حيث لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 18 مباراة خارجية، انتصر في 14 وتعادل في 4.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني “ليستر سيتي” الذي فاز على ليفربول أمس، ويفصله 8 نقاط عن المتصدر “مانشستر سيتي” الذي انتصر على توتنهام، وجمع الشياطين الحمر 45 نقطة، من 23 مباراة، فاز في 13 مناسبة، وتعادل في 6، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 49 هدف كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، وتلقت شباكه 30 هدف.

على الجانب الآخر، حصد “وست بروميتش” أول نقطة على أرضه تحت قيادة المدرب “سام ألارديس” أمام فولهام في الجولة 21، فيما تعرض لأربع هزائم وتلقت شباكه اهدافًا بمعدل صادم قدره 4.25 هدفاً دون رد في المباراة الواحدة خلال الهزائم الأربع السابقة، وشهدت ثلاثة من تلك الخسائر أن يسجلوا الهدف الأول في أول عشر دقائق.

ويقبع وست بروميتش في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب وفي رصيده 12 نقطة، وتبدو مهمة الهروب من الهبوط صعبة للغاية، حيث يفصله 13 نقطة عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها “نيوكاسل يونايتد” برصيد 25 نقطة.

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