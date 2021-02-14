الدوري المصري | إصابة مهاجم الاهلي صلاح محسن بشد في العضلة الأمامية

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، غياب صلاح محسن، مهاجم الفريق عن التدريبات الجماعية لمدة عشرة أيام.
وقال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد: “اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية”، موضحًا أن اللاعب يبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات اليومية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.
ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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