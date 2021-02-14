الامارات | بالفيديو: تعرف إلى محمد صلاح "الرجبي" الذي أثار دهشة الجمهور الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: تعرف إلى محمد صلاح "الرجبي" الذي أثار دهشة الجمهور الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار الجناح الإيسر لفريق "سالفورد ديفيلز" للرجبي، الدولي الويلزي رايس إين ويليامز، دهشة الجمهور الإنجليزي لكرة القدم، حين أظهر اللاعب شبهاً كبيراً على صعيدي المظهر والأداء وأسلوب الجري، مع نجم فريق ليفربول الدولي المصري محمد صلاح.

وتداول موقع "ESPN UK" عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شريط فيديو، يظهر التشابه بين اللاعبين، وحمل عنوان: "عندما يمزق محمد صلاح الدوري الممتاز للرجبي"، وذلك حين قاد اللاعب رايس هجمة مرتدة لفريقه "سالفورد ديفيلز" بذات الأداء وأسلوب الجري المشابه لمحمد صلاح بجانب ارتداء الزي الأحمر الشهير، ليسجل من خلاله رايس هدفاً ضد الفريق المنافس "تورنتو ملباك" في مباراة أقيمت لحساب الدوري الإنجليزي للرجبي.

وشهد الفيديو تفاعلاً كبيراً من الجمهور الإنجليزي على مواقع التواصل الاجتماعي، أجمع غالبيتهم على الشبه الكبير بين صلاح ورايس.

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