الامارات | الأهلي تخوّف منه قبل مباراة بايرن ميونيخ.. أنباء عن احتراف محمد هاني في بروسيا دورتموند

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي تخوّف منه قبل مباراة بايرن ميونيخ.. أنباء عن احتراف محمد هاني في بروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول الظهير الأيمن لفريق الأهلي المصري محمد هاني من لاعب خشيت جماهير ناديه أن يكون نقطة ضعف وثغرة كبيرة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية إلى نجم ساطع في الشارع المصري والمنصات الرقمية بعدما عكس كل التوقعات وقدم أروع عروضه وبات مرشحاً للاحتراف الخارجي.

وذكرت قناة "سكاي سبورتس" الألمانية بأن هاني مرشح بقوة للانتقال إلى نادي بروسيا دورتموند في "البوندسليغا" -أحد الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا- قياساً بالمستوى الفني العالي الذي ظهر عليه في المباريات الثلاثة التي خاضها فريقه أمام الدحيل القطري (1-صفر)، وبايرن ميونيخ الألماني (صفر-2)، وبالميراس البرازيلي (3-2 بركلات الترجيح)، وحلول الأهلي بالمركز الثالث بالمسابقة.

وأوضحت القناة أن هاني كان من أفضل اللاعبين وأصبح محط اهتمام بوروسيا دورتموند لاسيما بعد تألقه في مباراة بايرن ميونيخ وتعطيل مفتاح لعب الفريق الكندي ألفونسو ديفيز الذي سبق وتلاعب بنجوم برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكان أهم عناصر الفوز باللقب.

من جهته، كشف الأهلي المصري حقيقة الأنباء المتداولة، وقال مدير التعاقدات بالنادي أمير توفيق في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" المصرية: "لم تصل أي عروض رسمية أو شفوية لأي لاعب في الأهلي بعد نهاية كأس العالم للأندية"، مشيراً إلى أن "الأندية الأوروبية تقيم مستوى اللاعبين لفترة طويلة وليس ببطولة مجمعة".

فهل تكون بطولة العالم للأندية مفتاحاً لاحتراف محمد هاني أو أحد زملاءه في الفترة المقبلة على شاكلة اللاعبين المصريين في أوروبا محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد النني؟ أم أن لاعبي الأهلي يصعب عليهم مفارقة ناديهم الأم؟

محمد هاني في سطور:

- ولد في مصر 25 يناير 1996 (العمر: 25 سنة)

- الطول: 1.76 متر

- لاعب مصري بنادي الأهلي

- مثل الفريق الأول للأهلي للمرة الأولى في سن الـ18

- انضم للمنتخب المصري الأول عام 2016.

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