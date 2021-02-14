شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بتروجت: الفوز على المقاولون بالكأس دفعة للعودة إلى الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ياسر رجب، المدير الفني لفريق بتروجت، أن فوز فريقه على المقاولون العرب لم يأت صدفة وإنما نتاج جهد كبير من جانبه وجانب اللاعبين سواء قبل المباراة أو خلال سيرها.

وقال: «بتروجت قدم عرضًا رائعًا خلال الفوز على المقاولون العرب في بطولة كأس مصر، بعدما درسنا المقاولون بشكل جيد قبل اللقاء، من خلال معرفة نقاط القوة والضعف، وتمكنا من استغلال ذلك».

وأضاف: «لم نخش مواجهة فريق كبير بحجم المقاولون العرب، ووجود مدرب كبير بحجم عماد النحاس، وتمكنا من تحقيق الفوز».

وتابع: «نستغل الفوز الذي حققناه من أجل الحصول على دفعة معنوية قوية من أجل حلم الصعود للممتاز، خاصة أن الأمل موجود، هناك 15 مباراة في الدور الثاني وبعض المباريات المؤجلة لنا في الدور الأول».