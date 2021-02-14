شكرا لقرائتكم خبر عن ديديه دروجبا يرحب ببعثة بيراميدز في كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب أسطورة كرة القدم الإيفوارية والهداف التاريخي لمنتخب كوت ديفوار، ديديه دروجبا، ببعثة فريق نادي بيراميدز المتواجدة حاليا في مدينة أبيدجان العاصمة، استعدادا لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

واطمأن الأسطورة الإيفوارية من المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس البعثة في كوت ديفوار، على الفريق، ورحب ببعثة بيراميدز في كوت ديفوار، وما إذا كان الفريق يحتاج لأي شيء خلال وجوده في أبيدجان، موضحا سعادته البالغة بوجود بعثة بيراميدز في كوت ديفوار، وحرصه على متابعة المباراة.

يأتي ذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع الأسطورة دروجبا بالمهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز.