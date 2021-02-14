شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الرسمية لبيراميدز قبل مواجهة راسينج كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهرت المسحة الرسمية التي أجرتها بعثة فريق نادي بيراميدز في كوت ديفوار، سلبية جميع البعثة استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأجرت البعثة مسحتها الرسمية، أمس، في مقر فندق الإقامة بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وجاءت نتيجتها سلبية بالكامل لجميع أفرادها.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي راسينج كلوب أبيدجان في السادسة من مساء اليوم الأحد، باستاد إيبمبي بالعاصمة الإيفوارية في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.