شكرا لقرائتكم خبر عن «أساطير الأسكواش» يشاركان الجمهور فرحة طفلهما الأول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل أساطير الأسكواش المصري طارق مؤمن ورنيم الوليلي بمولد ابنهما الأول، إذ نشرت الوليلي عدة صور على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» لتشارك الجمهور فرحتها بمولد البطل الجديد بطريقة كوميدية.

وكانت الفراشة المصرية قد أعلنت اعتزالها شهر يونيو الماضي، موضحة أنها حققت هدفها بتصدر التصنيف العالمي والفوز بعدة ألقاب، وأن اهتمامها سوف يتركز أكثر على تكوين أسرة سعيدة.

وفي عام 2019 دخل الزوجان موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول زوجين في تاريخ أي لعبة يحققان لقب بطولة العالم رجال وسيدات.

رنيم الوليلي عبر الإنستجرام

رنيم الوليلي عبر الإنستجرام

رنيم الوليلي عبر الإنستجرام

رنيم الوليلي عبر الإنستجرام

رنيم الوليلي عبر الإنستجرام