شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الجونة يرفض الانتقال إلى الدوري السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل ناصر ناصر، لاعب خط وسط الفريق الكروي بنادي الجونة، اهتمامات المريخ والهلال قطبي الكرة السودانية، بعد الفيديوهات التي تم عرضها على مسؤولي الناديين للاعب من قِبَل وكيله وأحد الوسطاء السودانيين.

وأبدى مسؤولو الناديين السودانيين إعجابهم بمهارات وإمكانيات نجم الجونة، والذي يتميز بإجاده اللعب في مركز الوسط المدافع وصانع الألعاب ويضعه الجهازان الفنيان لكلا الفريقين في اهتمامهما، قبل بدء التفاوض مع مسؤولي الجونة في الأيام القادمة من أجل حسم الصفقة مبكرا.

وعملت «المصري اليوم» أن اللاعب رفض فكرة الاحتراف في الدوري السوداني مفضلا البقاء مع الجونة في الوقت الحالي.