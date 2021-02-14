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نجم الجونة يرفض الانتقال إلى الدوري السوداني

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل ناصر ناصر، لاعب خط وسط الفريق الكروي بنادي الجونة، اهتمامات المريخ والهلال قطبي الكرة السودانية، بعد الفيديوهات التي تم عرضها على مسؤولي الناديين للاعب من قِبَل وكيله وأحد الوسطاء السودانيين.

وأبدى مسؤولو الناديين السودانيين إعجابهم بمهارات وإمكانيات نجم الجونة، والذي يتميز بإجاده اللعب في مركز الوسط المدافع وصانع الألعاب ويضعه الجهازان الفنيان لكلا الفريقين في اهتمامهما، قبل بدء التفاوض مع مسؤولي الجونة في الأيام القادمة من أجل حسم الصفقة مبكرا.

وعملت «المصري اليوم» أن اللاعب رفض فكرة الاحتراف في الدوري السوداني مفضلا البقاء مع الجونة في الوقت الحالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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