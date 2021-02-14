شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ فريق الكرة اليوم بالنادى الأهلى، اليوم الأحد، الاستعداد لمواجهة المريخ السودانى، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام، في أولى مباريات المارد الأحمر بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا عن المجموعة الأولى التي تضم مع الأهلى والمريخ كلاً من فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزاني.

ويخوض الأهلى مران اليوم على ملعب التتش بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليومين الماضيين، عقب عودة فريق الكرة إلى القاهرة عصر الجمعة، قادماً من قطر، حيث شارك الأهلى في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ النادى وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.