شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطلب تسجيلات لمباريات بطل السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، من الجهاز الإداري الحصول على تسجيل لإحدى مباريات تونجيث السنغالي على أرضه للتعرف على أرضية الملعب قبل المباراة المرتقبة ودراستها بشكل جيد.

ويستعد الزمالك لمواجهة بطل السنغال في ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقى والمقرر لها 23 فبراير الجاري بالسنغال.

وطلب البرتغالي باتشيكو الحصول على نسخة من تسجيل مباراة الترجي التونسي وتونجيث السنغالي التي أقيمت، أمس السبت، وحسمها بطل تونس بنتيجة 2-1، في إطار مباريات مجموعة الزمالك بدوري الأبطال، وذلك بهدف دراسة الفريق السنغالي بشكل جيد والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، قبل المباراة المهمة التي ستجمع بطل السنغال مع الزمالك.