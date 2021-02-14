شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يجتمع مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف فريق الزمالك تدريباته، اليوم الأحد، بعد حصول اللاعبين على راحة، أمس، استعداداً لمباراة الإسماعيلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 13 للدوري الممتاز.

وعلى هامش المران تعقد إدارة كرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق، للحديث معه عن المرحلة المقبلة والاستعدادات للمباريات المهمة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي، وكذلك الاستفسار من المدرب عن أسباب تراجع مستوى بعد اللاعبين في الوقت الحالي.