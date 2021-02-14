شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي ينتظر مفاوضات الزمالك.. ويرفض بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض فرجاني ساسي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، العرض الذي تلقاه خلال الأيام الماضية للانضمام لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب مع القلعة البيضاء ينتهى بنهاية الموسم الحالي.

وبرر ساسي رفضه لعلاقته القوية بنادي الزمالك وجماهيره، لافتا إلى أنه لن يلعب في مصر إلا للزمالك، وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه ينتظر مفاوضات مسؤولى النادى لتجديد تعاقده، موضحا أن الأولوية ستكون لنادي الزمالك رغم العروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الماضية.

وشارك اللاعب مع فريق الزمالك في المباراة الأخيرة أمام مولودية الجزائر في دور المجموعات الأفريقي والتى انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي.