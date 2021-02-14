شكرا لقرائتكم خبر عن المواعيد والقنوات الناقلة: بيراميدز بالكونفدرالية وجالاتا سراي.. البريميرليج والليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الأحد، عدة مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والإسباني والتركي والكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر.

تستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

تنطلق في تمام الثانية والنصف مباراة ساوثهامبتون وولفرهامبتون، والمباراة تذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويواجه وست بروميتش ألبيون نطيره مانشستر يونايتد الساعة الرابعة مساءًا، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي السادسة والنصف مساءًا، يلعب أرسنال مع ليدز يونايتد، ويذاع اللقاء عبر بي إن سبورتس 1.

وأخيرا، يواجه إيفرتون فولهام الساعة التاسعة مساءًا وتنقل المباراة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني:

تقام أهم مباريات الدوري الإسباني اليوم بين ريال مدريد وفالنسيا في تمام الخامسة والربع مساءًا، وتذاع عبر بي إن سبورتس 3.

الدوري التركي:

يلعب مصطفى محمد المحترف المصري مع جالاتا سراي ضد قاسم باشا الساعة السادسة مساءًا، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري التركي.

الكونفدرالية الإفريقية:

نادي بيراميدز ممثل مصر في الكونفدرالية الإفريقية سيحل ضيفًا على راسينج كلوب أبيدجان الساعة السادسة مساءًا في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

كأس مصر:

تنطلق اليوم 3 مباريات في كأس مصر في تمام الثانية والنصف ظهرًا، ضمن مباريات دور الـ32، حيث يواجه الإسماعيلي لافيينا -أحد فرق الدرجة الرابعة- على قناة أون تايم سبورتس 1.

الاتحاد السكندري يواجه النجوم عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

والإنتاج الحربي مع كوكاكولا عبر أون تايم سبورتس 3.