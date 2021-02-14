شكرا لقرائتكم خبر عن سبيزيا × ميلان: عقم هجومي وسقوط أول خارج القواعد للمتصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط متصدر الدوري الإيطالي، إيه سي ميلان، بنتيجة 2-0 خارج قواعده ضد فريق سبيزيا في مباراة ضمن الجولة 22 من السيريا أي.

ودخل ميلان المباراة هو بصفوف شبه كاملة مع افتقاده فقط للاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي، لكن أصحاب الأرض قدموا أفضل مبارياتهم هذا الموسم مع تفوقهم في اللعب والنتيجة على الضيوف الذين كانوا بعيدًا تمامًا عن مستواهم المعتاد هذا الموسم.

وتجلى هذا التفوق في إحصائيات التسديد، حيث سدد أصحاب الأرض 17 تسديدة، 4 منهم على مرمى الحارس دوناروما، في حين سدد الضيوف 7 تسديدات، بدون تهديد حارس مرمى أصحاب الأرض (0 تسديدات على المرمى).

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن أصحاب الأرض افتتحوا النتيجة بعد 12 دقيقة من زمن الشوط الثاني عن طريق لاعب الوسط جيوليو ماجيوري، ثم عزز الظهير الأيسر سيموني باستوني تقدم فريقه بهدف أخر في الدقيقة 22، ليتكبد ميلان هزيمته الثالثة في الدوري هذا الموسم.

رجل المباراة:

الظهير الأيسر سيموني باستوني قدم مباراة جيدة على المستوى الهجومي، فصنع فرصتين للتهديف، ولعب 8 كرات عرضية، وسجل الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض.

هل تعلم أن:

هذه هي أول خسارة يتعرض لها ميلان خارج قواعده في الدوري هذا الموسم، وهي أول هزيمة لهم خارج ملعبهم في السيريا أي منذ الخسارة ضد إنتر ميلان في 9 فبراير 2020، في حين تعد هذه هي أول خسارة خارج ملعب سان سيرو للميلان في الدوري منذ الخسارة بنتيجة 5-0 ضد أتالانتا في 22 ديسمبر 2019.

ميلان خسر أمام فريق صاعد حديثًا للدوري للمرة الأولى منذ الخسارة 1-0 على ملعب ضد بينيفينتو في موسم 2017/2018، وهي الخسارة الأولى له خارج قواعده ضد فريق صاعد حديثًا للدوري منذ الخسارة ضد هيلاس فيرونا في ديسمبر 2017.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

أصبح ميلان (49 نقطة) مهددا بفقدان الصدارة في حال فوز إنتر ميلان (47) اليوم على لاتسيو في مواجهة قوية تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 22 من السيريا أي.

سبيزيا حقق فوزه الثاني على التوالي وارتقى للمركز الرابع عشر، ليبتعد عن مراكز الهبوط بـ 9 نقاط كاملة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

إيه سي ميلان فشلوا في التسديد على مرمى المنافس في مباراة بالدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ أغسطس 2019 (ضد أودينيزي).

سبيزيا هو أول فريق صاعد حديثًا للدوري يهزم متصدر ترتيب السيريا أي في جولة من جولات الدوري الإيطالي منذ فوز فيرونا على يوفنتوس في فبراير 2020.

آخر 9 أهداف سجلها فريق سبيزيا في الدوري جاءت عن طريق 9 لاعبين مختلفين.