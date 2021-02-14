شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مشاركته اليوم.. ماذا قدم مصطفى محمد لجالاتا سراى؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق جالاتا سراي مع نظيره قاسم باشا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري التركي، وتقام المباراة مساء اليوم الأحد، على ملعب تورك تيليكوم أرينا.

ومن المتوقع مشاركة المهاجم المصري مصطفى محمد أساسيًا مع فريقه جالاتا سراى، إذ تألق محمد سريعًا مع النادي التركي، وبات بطلاً قوميًا للجماهير.

وسجل محمد ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات مع الفريق، من بينهم الفوز بدربي تركيا أمام فنر بخشة.

وخاض صاحب الـ 23 عاما مباراتين بشكل أساسي وواحدة كبديل شارك فيها من الشوط الثاني وسجل أهدافًا فيهم جميعا.

وسجل المهاجم المصري ثالث أهدافه مع جالاتا سراى في كأس تركيا ضد ألانيا سبور رغم الهزيمة (2-3).

وكان مصطفى قد انضم إلى النادي التركي معارًا من الزمالك حتى صيف 2022، مقابل مليوني دولار.

ويحتل جالاتا سراي حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري التركي برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد قاسم باشا في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة، ويسعى لحصد نقاط مباراة اليوم للانقضاض على صدارة الدوري التركي.