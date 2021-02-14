شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تثير مخاوف بيراميدز قبل مواجهة راسينج كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت مخاوف لدى الجهازالفنى لفريق بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، من التوقعات الخاصة يسقوط الأمطار قبيل مواجهة الفريق الأحد، أمام نظيره راسينج كلوب الإيفوارى، في ذهاب الدور الـ32 التكميلى لبطولة كأس الكونفدرالية.

وعقد المدير الفنى اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم بتوخى الحذر أثناء المباراة، وأنه سيكون أمامهم بعض التحديات، مشيراً إلى أن سقوط الأمطار سيجعل من نقل الكرة على أرض الملعب صعباً وبطيئا خلال المباراة.

وشهد مران الفريق الأخير تدريب اللاعبين على اللعب من الجناحين والتصويب من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى تدريبات خاصة للمدافعين للتصدى للكرات العالية المتوقع أن يلعب بها الفريق المنافس.