شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة × ألافيس: ميسي يعادل رقم تشافي.. وكومان يحقق أكبر انتصاراته بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق برشلونة أكبر انتصار له بالدوري هذا الموسم بعد أن سحق مضيفه، ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة 5-1 في مباراة ضمن الجولة 23 من الليجا الإسبانية.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفين دون مقابل، عن طريق الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو في الدقيقة 29، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني سجل الضيوف هدفًا في الدقيقة 12 عن طريق لويس ريوخا، لكن أصحاب الأرض ردوا بقوة وحسموا المباراة خلال 6 دقائق بـ3 أهداف عن طريق ترينكاو (الدقيقة 74)، وميسي (الدقيقة 75)، وجونيور فيربو (80).

رجل المباراة:

ليونيل ميسي قدم واحدة من أفضل مباريات هذا الموسم، فسجل هدفين وصنع هدفًا، وصنع 3 فرص للتهديف، وسدد 7 كرات (5 منها على المرمى).

هل تعلم أن:

برشلونة سجل 5 أهداف في مباراة بالليجا للمرة الأولى تحت قيادة المدرب رونالد كومان، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الفريق 5 أهداف فى مباراة في الدوري منذ 19 يوليو 2020 (ضد ألافيس أيضًا- لكن خارج القواعد).

هذه هي أول مرة يسجل فيها برشلونة 5 أهداف على ملعبه في الليجا منذ الفوز 5-2 على مايوركا في ديسمبر 2019.

ليونيل ميسي احتفل في هذه المباراة بمشاركته رقم 505 في الليجا، ليعادل رقم تشافي هيرنانديز كأكثر اللاعبين تمثيلًا لبرشلونة في تاريخ الدوري الإسباني.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

برشلونة (46 نقطة) ارتقى للمركز الثاني في جدول الترتيب، وعلى بعد 8 نقاط كاملة من المتصدر الحالي، أتلتيكو مدريد، الذي لعب مباراة أقل من العملاق الكتالوني.

ألافيس تلقى هزيمته الحادية عشرة في الدوري هذا الموسم، والثالثة خلال آخر 5 جولات، ليتجمد رصيد الفريق عند 22 نقطة، في المركز السادس عشر، ويصبح مهددًا بدخول مناطق الهبوط هذه الجولة مع لعبه مباراة أزيد عن ملاحقيه، وابتعاده بنقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

ليونيل ميسي سجل 4 أهداف من خارج الـ18 ضد فريق ألافيس، أكثر من أي فريق آخر في مختلف البطولات منذ ترقي النادي الباسيكي لليجا في موسم 2016/2017.

لاعب الوسط الشاب إلياكس موريبا (18 عامًا و25 يومًا) أصبح أصغر لاعب يصنع هدفًا في الليجا خلال القرن الحالي.

ترينكاو هو أول برتغالي يسجل ثنائية تهديفية في مباراة مع برشلونة في الليجا منذ أندريه جوميز في أبريل 2017.