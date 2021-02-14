شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يشكر اتحاد الكرة بعد تأجيل «العبور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه رودلفو أروبارينا، المدير الفنى لفريق بيراميدز، شكره لمسؤولى اتحاد الكرة، على الاستجابة لطلب النادى بتأجيل مباراة العبور في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وقال المدير الفنى في تصريحات للمركزالإعلامى لناديه إنه القرار الأفضل للجميع، لأن بيراميدز مر برحلة شاقة إلى كوت ديفوار رغم توفير النادى طائرة خاصة، والوصول إلى القاهرة سيكون ظهر يوم 15، ومن المستحيل خوض مباراة مهمة بعدها بأقل من 48 ساعة.

وأبدى المدير الفنى رضاه عن الملعب الذي يستضيف مباراة راسينج كلوب الإيفوارى، مؤكداً أنه بشكل عام ملعب رائع، ولكن أرضيته فيها بعض المشاكل لوجود أجزاء غير مستوية بها.