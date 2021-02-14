شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: الزمالك قدم مباراة قوية أمام المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادر السيد لاعب الزمالك السابق، أنه استمتع بمباراة الزمالك ومولودية الجزائر رغم التعادل السلبي في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقال نادر في تصريحاته لبرامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»، إن مباراة الزمالك والمولودية من أفضل مباريات الأبيض خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن تشكيل باتشيكو وتغييراته الفنية جيدة والزمالك قدم أداء عالمي أمام المولودية.

وأتم أن إضاعة الفرص التهديفية لها أكثر من سبب.