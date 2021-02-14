شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لرحلة الدفاع عن «الأميرة السمراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجمعة والسبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الثالثة عصر اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة.

وعادت بعثة الأهلي الجمعة إلى القاهرة بعد تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.