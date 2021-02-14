شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: الجزيرة لا يفكر بالصدارة واللقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، إن فريقه تنتظره مباراة صعبة أمام اتحاد كلباء، مبيناً أن «النمور» فريق منظم جداً يلعب بخط دفاع قوي أمام كل المنافسين، وقال: خرجنا على يديه من كأس الخليج العربي، لذلك ستكون المواجهة على ملعبهم صعبة.

وأضاف: الجزيرة يدخل إلى ملعب المباراة يوم الأحد متسلحاً بالمعنويات المرتفعة التي اكتسبها الفريق عقب الفوز الكبير على ملعب الظفرة بعد أداء رائع من اللاعبين.

وأوضح مدرب الجزيرة فيما يخص جاهزية اللاعب محمد العطاس، أن الاتفاق كان هو مشاركة اللاعب في المباراة السابقة لمدة 60 دقيقة فقط بغض النظر عن النتيجة وقال:العطاس الآن يشارك في جزء من التدريبات لأنه مازال متأثراً بالإصابة ونتمنى أن يكون جاهزاً للمواجهة المقبلة ولن تكون هناك غيابات على مستوى الفريق أمام اتحاد كلباء.

وأوضح مدرب «فخر أبوظبي» أنه لا يتفق مع المحللين فيما يخص ترشيح الجزيرة لحصد اللقب على حساب الأندية الأخرى، وقال: إذا كان الشارقة هو الأكثر حصداً للنقاط فهو الأكثر حظاً للفوز باللقب، بالنسبة لنا لا ننظر في جدول الترتيب نفكر بالدوري قطعة قطعة وما يهمنا الآن الفوز في المباراة التي أمامنا.

ورفض مدرب الجزيرة في ختام المؤتمر التقديمي الكشف عن إمكانية تجديد تعاقده مع النادي مكتفياً بقوله «ليس هناك جديد في الأمر».

من جهته، أكد الهولندي براندلي كواس أن «كلباء يمتلك دفاعاً قوياً ولديه مهاجم متميز (مالابا)، لذلك فإن المباراة ستكون صعبة وفريقنا يعيش فترة جيدة من الجاهزية وعلينا أن نعمل على تحقيق الثلاث نقاط».

وذكر كواس أنه لا يفكر في الإعلام وانتقادات المشجعين.