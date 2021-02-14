شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة الوصيف في ضيافة كلباء «الحصان الأسود» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

يسدل الستار على مباريات الجولة 16 من دوري الخليج العربي مساء اليوم الأحد بإقامة 3 مواجهات حيث يحل الجزيرة ضيفاً ثقيلاً على اتحاد كلباء، كما تبرز اليوم موقعة وديربي دبي بين النصر والوصل، في حين سيكون الفجيرة وصيف القاع أمام فرصة التمسك بآمال البقاء وهو يلتقي ضيفه الظفرة.

يتحول الجزيرة الوصيف (33 نقطة) إلى كلباء، ليخوض واحدة من الزيارات المعقدة على ملاعب المنافسين، حين يحل ضيفاً على اتحاد كلباء التاسع (22 نقطة).

يريد «فخر أبوظبي» ضمان الحصول على النقاط الثلاث، وهو يدخل اللقاء بعدما تعرف على ما آلت إليه مباراة الملك مع الزعيم مساء السبت.

يراهن الفريق على قدرات وفعالية الهداف علي مبخوت الذي دخل شريكاً في صراع الهدافين بعد ثلاثيته في مرمى الظفرة، حيث أصبح يشكل مع خلفان مبارك والهولندي كواس مثلث الخطر في تشكيلة المدرب مارسيل كايزر.

ولن يكون اتحاد كلباء لقمة سائغة، خاصة أن الفريقين التقيا في ثلاث مناسبات هذا الموسم، ونجح «النمور» في إخراج الضيف من مسابقة كأس الخليج العربي من الدور الأول.

يعتمد الفريق «الأصفر والأسود» على قدرات الهداف مالابا ومعه البرازيلي وندرسون، بينما قد يكون الهولندي الجديد المقيم هنريكوس ورقة قوة مع تألق نثائي الارتكاز مارياني وماجد راشد.

النصر- الوصل

يشهد استاد آل مكتوم في الثامنة والربع مساء اليوم ديربي دبي القديم بين النصر الرابع (27 نقطة) والوصل الثامن (23 نقطة) في موقعة حاسمة بالنسبة إلى أصحاب الأرض.

يدرك النصر الذي بدل جلده الفني قبل أيام بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني دياز أن النصر وحده اليوم سيكون كفيلاً بالحفاظ على فرصته في تضييق الفارق والاقتراب من الصدارة، خاصة بعدما ساهم فوزه في المرحلة السابقة على خورفكان في تجديد الأمل بالصراع على القمة.

وتعرض الفريق الأزرق لخسارة مفاجئة في كأس الخليج العربي أمام اتحاد كلباء في دبي، ما يضع الكثير من المسؤولية على عاتق اللاعبين من أجل تلميع الصورة، وتذوق حلاوة النصر الأول في الحقبة الأرجنتينية.

ويحتاج «العميد» إلى تفعيل الشق الهجومي، مع رهان أكبر على استرداد ضياء سبع مستواه المأمول، وإيجاد الأسلوب الذي يسهم في استرداد فعالية الحسم التي كان يمتاز بها تيغالي قبل ارتداء القميص الأزرق.

ولن يكون الوصل الذي مني بدوره بخسارة أولى على أرضه قبل أيام أمام شباب الأهلي في نصف نهائي كأس الخليج العربي، أن يسترد سيرة التميز التي عرفها في الجولات السابقة مع المدير الفني البرازيلي هيلمان، خاصة أن الفريق سيستعيد خدمات الثلاثي الدولي ليما وعلي سالمين وعلي صالح، إلى جانب بعض اللاعبين الذين غابوا عن المباريات السابقة لأسباب قاهرة.

ولا يريد الفريق الأصفر الخروج بخسارة أمام العميد تضاعف من آلام الجماهير، أو حتى تتسبب في تراجع موقعه في جدول الترتيب.

الفجيرة- الظفرة

يبحث الفجيرة وصيف قاع الترتيب (7 نقاط) في الخامسة والنصف مساء اليوم عن إيقاف مسلسل الهزائم والتمسك بطوق النجاة، حين يستقبل على أرضه ضيفه الظفرة العاشر (16 نقطة) في موقعة حاسمة.

يدرك الفجيرة الذي مني ب 5 هزائم في الجولات الخمس الأخيرة، أن الفوز وحده سيشرع له أبواب الأمل من أجل ضمان البقاء مع الكبار، وهو ما يضع الكثير من المسؤولية على عاتق المدرب غوران الذي يحتاج إلى إيجاد علاج لمشكلة إهدار الفرص وارتكاب الأخطاء الدفاعية، رغم التقدم على المنافسين، قبل حصول التراجع في الحصة الثانية.

ويتطلع الضيف إلى تحقيق فوزه الأول في عام 2021، بعدما سجل الفريق تراجعاً كبيراً على مستوى النتائج، ليجد نفسه على مشارف دائرة المهددين وإن كان يمتلك هامشاً من النقاط عن أقرب الهابطين.