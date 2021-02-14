شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله سلطان ينتظر المشاركة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

من المتوقع أن يشارك عبدالله سلطان حارس مرمى الظفرة في المباراة الأولى في الموسم في ظل غياب الحارس الأساسي خالد السناني للإيقاف. وأكد عبدالله سلطان جاهزيته بدنياً وفنياً للدفاع عن شباك الظفرة وأنه رهن إشارة المدرب قويض في حال تم اختياره في ظل وجود الحارس زايد الحمادي.

وشدد على أهمية مواجهة الفجيرة لفريقه من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، مبدياً تفاؤله على الرغم من الغيابات التي يعانيها فريقه، مؤكداً أن «الفارس» يلعب بمن حضر، وأن جميع اللاعبين في الفريق الظفراوي على استعداد لأداء المهمة، وتحقيق الانتصار الغائب عن الفريق في الجولات الماضية.