شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يهزم ليفربول 3-1 في 7 دقائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّل ليستر سيتي ثلاثة أهداف في غضون 7 دقائق ليقلب الطاولة على ضيفه ليفربول ويسقطه بنتيجة 3-1 ملحقاً بحامل اللقب الخسارة الثالثة توالياً في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين السبت، في مباراة شهدت ارتكاب الحارس البرازيلي أليسون بيكر خطأ فادحاً آخر.

وتقدّم ليفربول عبر المصري محمد صلاح في الدقيقة 67 قبل أن ينتفض ليستر عبر جيمس ماديسون (78)، جايمي فاردي (81) وهارفي بارنز (85).

وهي المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق الأحمر ثلاث مباريات متوالية في الدوري منذ نوفمبر 2014.وكان ليفربول يمني النفس في العودة إلى سكة الانتصارات والارتقاء إلى المركز الثالث على حساب مضيفه، إلا أن رصيده تجمد عند 40 نقطة في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن فريق المدرب الأيرلندي الشمالي برندن رودجرز الذي بات ثانياً وخمس عن مانشستر يونايتد الثالث الذي يلعب الأحد ضد وست بروميتش.

أداء رائع

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب بعد الهزيمة «توجّب علينا الفوز بالمباراة. لعبنا كرة قدم جيدة، سيطرنا على الاستحواذ وأخرجنا ليستر من الأجواء».

وتابع «الأداء كان رائعاً طيلة 75 دقيقة ومن ثم خسرنا 3-1. هذا يظهر كم أن وضعنا حذر».

فيما أكد رودجرز «أنا فخور جداً بالفريق. منذ سنة، لو تأخرنا في النتيجة لم نكن لنحصل على شيء من المباراة».

وحقق أتلتيكو مدريد المتصدر فوزه الخامس توالياً خارج أرضه في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2014، على حساب مضيفه غرناطة 2-1 في المرحلة الثالثة والعشرين.

وعلى الرغم من الغيابات العديدة ، استعاد أتلتيكو نغمة الفوز بعد تعثره في الدقيقة قبل الأخيرة من مواجهته مع ضيفه سيلتا فيغو (2-2) في الجولة الماضية. وسجل لأتلتيكو لورنتي وكوريا ولغرناطة انجيل هيريرا.