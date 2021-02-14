الزمالك يكشف موقف الحجز على أرصدة النادي بالبنوك



الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عصام سالم، المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك، آخر تطورات الحجز على جميع أرصدة القلعة البيضاء، في جميع البنوك المصرية، مؤكدًا "أن الأزمة في طريقها للحل".

وقال سالم في تصريحات إذاعية: "إن أزمة الحجز على أرصدة القلعة البيضاء، في طريقها للحل خلال ساعات، بعد تدخل الدولة"، مضيفًا: "لابد أن نشكر اتحاد الكرة على قرار تأجيل مباراة حرس الحدود بكأس مصر، وأن تأتى متأخراً أفضل من ألا تأتى".

وأضاف: "كنا نأمل أن تكون هناك رؤية كاملة لموقف الفرق المصرية فى البطولات الإفريقية، إبان قرعة كأس مصر، للابتعاد عن الضغوط، ولو كانت هناك رؤية مادخلنا في هذا الجدل طوال أسبوع كامل خاصة، أن الزمالك تنتظره رحلة طيران 12 ساعة للسنغال"، مضيفًا: "نأمل أن تتواجد لجان تدير اتحاد الكرة وليس شخص واحد فقط كما هو الحال حالياً

وعن الحجز على أرصدة الزمالك قال سالم :" خلال ساعات قليلة سوف تنتهى، واللجنة الحالية ليس لها دخل، ولكنها حصلت على وعود حين توليها المسئولية، بحل أى أزمة تواجهها وتذليل كل العقبات وعلى الفور لجأ المسئولين لجهات عليا فور صدور القرار والدولة سوف تتدخل للحفاظ على الكيان الكبير".