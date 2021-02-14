شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن باتشيكو: لا نتعامل بالقطعة ولا يحركنا خسارة أو تعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك فكرة رحيل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفارس الأبيض عن منصبه، وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كيك اوف" مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "ندعم باتشيكو بكل قوة وادارة الزمالك لاتتعامل بالقطعة، فليست خسارة مباراة فى الدوري ولا تعادل فى مستهل رحلة الفريق بدوري الأبطال الأفريقى يحركنا".

وأضاف عصام سالم: "خسارة فى الدوري ليست نهاية المطاف مازال المشوار طويل والفرق المنافسة سوف تخسر نقاط بالطبع والزمالك قادر على استعادة التوازن".

وأردف المتحدث الإعلامى للزمالك: "التعادل مع مولودية الجزائر ليس سيئاً للغاية فلقد حقق الزمالك نقطتين من تسع نقاط واستطاع فى النهاية التتويج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه".

وتابع عصام سالم: "لكن التعادل يفرض على الزمالك أن يحقق نتائج متميزة خارج ملعبه لان المجموعة تضم ثلاث فرق عربية على أعلى مستوى لذا فهى مجموعة صعبة للغاية".

وفى سياق آخر، قرر باتشيكو غلق صفحة مباراة مولودية الجزائر في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبي، وطالب لاعبيه بالتركيز في مباراة الإسماعيلي، حيث وجه رسالة للاعبين بضرورة التركيز الشديد في كافة المباريات لعدم إهدار نقاط أخري والاستمرار في المنافسة على الصدارة.

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالي لمواجهة الإسماعيلي، فى قمة أولاد العم، أملا فى مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز، انتظارا لخوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.