مجدى عبد الغنى وشوبير يحييان ذكرى رحيل ثابت البطل بصور من دولاب الذكريات

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القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم النادي الأهلي على احياء الذكرى السادسة عشر على رحيل ثابت البطل، أحد أشهر حراس المرمى فى تاريخ كرة القدم المصرية والنادى الأهلى، الذى اقترن اسمه بكثير من الإنجازات كحارس مرمى ومدير للكرة بالقلعة الحمراء، بعد اعتزاله، وقام نجوم القلعة الحمراء السابقين بإحياء ذكرى ثابت البطل بمشاركة صور قديمة من أرشيف ذكريات النادي الأهلي.

وشارك الإعلامي أحمد شوبير، صورة قديمة تجمعه بالراحل ثابت البطل على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وظهر في الصورة شوبير وثابت البطل خلال تدريبات الأهلي، وأحى احمد شوبير ذكرى رحيله قائلا: " رحم الله الكابتن ثابت البطل عاشق الكيان رمز الرجولة والعطاء".



احمد شوبير على تويتر

كما نشر مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة ونجم النادي الأهلي السابق، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صور قديمة من أرشيف الذكريات يظهر فيها بجانب الراحل ثابت البطل، وعلق قائلا: " الذكرى الـ 16 على رحيل الكابتن ثابت البطل رحمة الله عليه.. اللهم اغفر له وارحمه برحمتك يارب العالمين".



مجدى عبد الغنى على تويتر

تمر اليوم الأحد الذكرى السادسة عشرة، لرحيل ثابت البطل، أحد أشهر حراس المرمى فى تاريخ كرة القدم المصرية والنادى الأهلى، بعدما اقترن اسمه بكثير من الإنجازات كحارس مرمى ومدير للكرة بالقلعة الحمراء، بعد اعتزاله عام 1991، لكن مرض السرطان ظل يطارده حتى فارق دنيانا فجر الاثنين 14 فبراير عام 2005 بالقاهرة، متأثرا بهذا المرض اللعين، ودفن فى الحوامدية مسقط رأسه بجنوب القاهرة.



ثابت البطل ومجدى عبد الغنى



ثابت البطل

ولد ثابت البطل فى 16 سبتمبر عام 1953 ولعب بفريق شركة السكر بالحوامدية قبل انتقاله للأھلى، وعرف بالحزم والصرامة خاصة فى المناصب الإدارية ولكنه مع ذلك كان يتمتع بشعبية عريضة بين أعضاء ولاعبى وجماھير النادى الأھلى.

وعاصر ثابت البطل ستة أجيال بالنادى الأھلى، الذى لعب له من عام 1974 وحتى عام 1991، وكان من أبرز النجوم الذين لعب إلى جوارھم محمود الخطيب ومصطفى يونس ومصطفى عبده وغيرھم، كما تولى منصب مدير الكرة بالنادى الأحمر، وعدد من الأندية المصرية والعربية، وكان من أنجح من شغلوا ھذا المنصب.

كما حقق العديد من الإنجازات على المستويات المصرية والعربية والأفريقية، وحفر اسمه كواحد من أھم حراس المرمى فى تاريخ مصر، حيث فاز ببطولة الدورى مع الأھلى 11 مرة وبطولة كأس مصر ست مرات، وبطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الدورى مرتين وكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس ثلاث مرات.

وعلى المستوى الأفريقى كان ثابت من أبرز نجوم بطولة الأمم الأفريقية، التى استضافتها مصر عام 1986، حيث قاد المنتخب المصرى للفوز باللقب بعد تصديه لركلتى جزاء فى مباراة نھائى البطولة أمام المنتخب الكاميرونى، كما فاز مع المنتخب بميدالية دورة الألعاب الأفريقية عام 1987، كما كان عضوا بصفوف المنتخب الذى تأھل لدورة الألعاب الأولمبية موسكو 1980 ولوس أنجلوس 1984، ولكنه لم يحالفه الحظ بالمشاركة فى أى منھما، حيث انسحبت مصر من الأولى، بينما كان مصابا فى الثانية.