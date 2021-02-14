شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: فرص السعيد وصبحى مع الفراعنة صعبة والأولوية لتريزيجيه وقفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير قائمة اللاعبين الذين حجزوا مواقعهم باختيارات حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر لقائمة الفراعنة التى تستعد لمواجهة كينيا وتوجو فى مارس المقبل، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" رغم حالة الاجهاد التى ضربت لاعبو الأهلى والزمالك من جراء المشاركات الأفريقية لن تبقى هناك أسماء حجزت موقعها بقائمة الفراعنة التى سوف يعلن عنها حسام البدرى قريباً".

ويضيف شوبير:" لا خلاف على أن محمد الشناوى سيكون الحارس الأساسى وأحمد فتوح فى الجبهة اليسرى بينما ستكون هناك خناقة حلوة فى الدفاع بين الثلاثى أيمن اشرف وأحمد حجازى ومحمود الونش واعتقد محمد هانى سيحجز الجبهة اليمنى رغم أن البدرى يحب أداء أحمد توفيق وعمر جابر".

وتابع شوبير:" فى خط الوسط سيتواجد الثلاثى طارق حامد وحمدى فتحى وعمرو السولية عن جدارة واستحقاق ، وبالطبع سيتواجد محمد صلاح لو جاهز وكذلك مصطفى محمد المنطلق فى تركيا ، ويبقى رمضان صبحى لاعب ذو قيمة ولكن سيجد منافسة شرسة من تريزيجيه وستكون الاولوية بالطبع لصلاح وترزيجيه وسيجد عبد الله السعيد صعوبة فى التواجد بقائمة المنتخب لان البدرى يحب مجدى أفشة ولكن بكرة القدم يظل كل شىء وارد".

وتعافى محمد بركات مدير منتخب مصر الحالي ونجم الأهلي السابق من فيروس كورونا بعدما أجرى بركات مسحة طبية وجاءت نتيجتها سلبية.