شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الرسمية لبيراميدز قبل مواجهة راسينج كلوب فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أظهرت المسحة الرسمية التى أجرتها بعثة فريق نادي بيراميدز فى كوت ديفوار سلبية جميع البعثة استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وأجرت البعثة مسحتها الرسمية بالأمس في مقر فندق الإقامة بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وجاءت نتيجتها سلبية بالكامل لجميع أفرادها.
ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي راسينج كلوب أبيدجان فى السادسة من مساء اليوم الأحد باستاد إيبمبي بالعاصمة الإيفوارية في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
فى السياق ذاته، قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مباراة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي تقام اليوم، الأحد، فى أبيدجان مهمة للغاية خاصة وأنها تقام خارج الأرض، موضحا أنه طالب اللاعبين بالتركيز على التفاصيل الصغيرة لأنها تصنع الفارق في مثل هذه المواجهات دائما.
وأوضح أروابارينا فى تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أن مناخ أبيدجان استوائي والرطوبة مرتفعة ومع توقعات سقوط أمطار اليوم تكون الأمور أكثر صعوبة، مؤكدا أن الوضع مختلف عن اللعب في مصر مع وجود تحديات أمام الفريق في مثل هذه الأجواء، مشيرا إلى أن الأمطار وسقوطها سيجعل من نقل الكرة صعبا وبطيئا خلال المباراة.
وأشار المدير الفني إلى أنه شاهد مباريات للفريق المضيف وهو فريق جيد للغاية ونموذج للفرق الأفريقية التي تمتاز باللياقة والقوة البدنية العالية، ويتميزون فى بعض المراكز كما أن لديهم بعض الأخطاء في التكتيك سيعمل على استغلالها والتعامل معها، مشددا على أن بيراميدز يحترم كل الفرق التي يواجهها ويلعب دائما من أجل الفوز ولا ينظر كثيرا لمستوى المنافسين ويركز أكثر على فريقه ومحاولة تطويره وتحقيق الفوز تلو الآخر، ودائما هدف بيراميدز هو الفوز في كل مبارياته مهما كانت الظروف المحيطة.