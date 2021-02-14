شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. صالح جمعة موهبة كروية ينقصها التركيز فى عالم الساحرة المستديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأبى صالح جمعة لاعب الأهلى السابق وسيراميكا الحالي التعلم من أخطاء الماضى فى ظل إنشغاله بأشياء بعيدة كل البعد عالم الساحرة المستديرة، ومن ذلك خروجه بطلا لأزمة جديدة مع الفنانة الاستعراضية صافينار، بعد نشر الأخيرة صورة عبر ستورى إنستجرام حيث كتبت صافيناز فى تعليقها على رسائل صالح جمعة "إيه ده"، وذلك في إشارة إلى استغرابها كم الرسائل الذى أرسلها صالح جمعة لها حينما عبر عن إعجابه بها من خلال أكثر من إيموشن قلب.

و بالرغم من ذلك حرص معتز البطاوى المدير الرياضى لنادى سيراميكا على الوقوف بجانب اللاعب، قائلا: صالح جمعة لا يزال لديه الكثير ليقدمه مع الفريق، مشددًا على أنه يؤدى بشكل رائع فى كل التدريبات والمباريات التى يشارك فيها.

وأضاف البطاوي: "هيثم شعبان المدير الفنى لديه ثقة كبيرة فى صالح جمعة، لقد لعب آخر مباراتين بعدد دقائق كاملة، وتم تجهيزه فى وقت قصير، وكان له دور مهم مع زملائه فى النتائج الجيدة التى حققها الفريق خلال الفترة الماضية".

وأكمل الحديث قائلا: "لقد وافق صالح جمعة على التحدى مع سيراميكا، ونحن أيضا وافقنا على ذلك الأمر، وكل يوم يثبت صالح جمعة ونادى سيراميكا أن النجم الموهوب سيفوز بالتحدى من خلال أدائه داخل الملعب"

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب صالح جمعة