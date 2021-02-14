شكرا لقرائتكم خبر عن Valentine .. مؤمن زكريا وريهام "قصة حب هزمت المرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مثلما نؤمن أن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة فإن الأزمات وحدها تثبت أن كل محنة تجاوزتها كان فى وراءك شريك حياتك يقف بجانبك وهو ملاذك وسندك عندما تغيب عنك كل العيون، حينما تضل الطريق وتضيع الأهداف، وحدها الأزمات كفيلة بأن تعرفك من يستحق أن يكون رفيق دربك ومن لا يستحق أن تلتفت له نظرة واحدة .

وفى "عيد الحب" نستعرض أشهر قصة حب خطفت الاضواء فى الوسط الكروى ، فلقد كنا على موعد مع فصل حزين من رواية مشاهير الكرة التى يظنها الجميع مليئة بالرفاهية والشهرة والملايين والأضواء، ولكن الواقع يؤكد أنها مثل أى حياة قد تواجه محنة صعبة وتحتاج لـ"سند وضهر" ليمنحك أمل وحياة جديدة، هذا ما فعلته "بنت الأصول" ريهام زوجة مؤمن زكريا نجم الأهلى ومنتخب مصر.

بداية التعارف

بداية التعارف بين ريهام ومؤمن زكريا كان فى أغسطس 2015 حينما انتشرت صور النجم المتألق أثناء احتفاله بحفل خطوبته فى أجواء عائلية بسيطة وبعيدة عن صخب الحفلات المعروفة عن لاعبى الكرة المشاهير.



مؤمن زكريا مع عروسته ليلة الزفاف

النهاية السعيدة

وفى أبريل 2017 أقام مؤمن زكريا حفل زفافه على ريهام فى حضور الجهاز الفني للمنتخب مصر بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر وقتها، وبعض زملاء مؤمن زكريا، سواء في الأهلى أو الزمالك أو الأندية الأخرى التى ارتدى "الحراق" قمصانها ليبدأ الفتى الموهوب دخول عش الزوجية.

فرحة أول مولود

وفى يناير 2018 زف مؤمن زكريا لمحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعى نبأ استقباله أول مولود والذى أطلق عليه "مالك" .

حياة رومانسية

وبين الحين والآخر يحرص مؤمن زكريا على مغازلة زوجته بنشر صورهما على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى ليكشف عن الجانب الرومانسى في حياته، لاسيما أن ريهام لم تكن تفارقه فهى حاضرة في كل أوقاته، سافر الثنائى لأداء العمرة ويقضى كل منهما أوقاته في إسعاد الآخر، والأهم هو ضحكة "مالك" ومستقبله وتخليد ذكرياتهم السعيدة معاً كل فترة.



مؤمن وريهام واداء مناسك العمرة

بداية الصدمة

أصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر، ولكن كل هذا لم يمنع ريهام من أن تواصل الصمود وتساند زوجها فى أحلك لحظات حياته وتبقى هى عكازه الذى يستند عليه.

مؤمن يواسى ريهام بعد الإجهاض

وفى عز الأزمة فاجأ مؤمن زكريا الجميع بإعلانه نبأ إجهاض زوجته للمولود الثانى، وكتب مؤمن فى تغريدته عبر حسابه الرسمي على تويتر، "حبيبتى ألف سلامة عليكي قدر الله ما شاء فعل إن شاء الله ربنا يعوضنا بمولود جديد ويباركلنا في مالك، الحمد لله" في إشارة لمساندتهم لبعضهم البعض في أصعب لحظات الحياة فكل منهما عكاز للأخر مهما كانت المحنة ودرجة صعوبتها.



مؤمن زكريا يواسى زوجته بعد فقدان الجنين



بكاء ريهام

نوبة بكاء لريهام بعد دموع مؤمن زكريا

كان مشهد تحية الجمهور للاعب مؤمن زكريا خلال حضوره مسرحية "علاء الدين" استوقف العديد من جمهور "الحراق" بعدما دخلت زوجته في نوبة بكاء بعد وقوف زوجها على خشبة المسرح، وسط تصفيق وترحيب الجمهور، الأمر الذى جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتغزلون فى قصة الحب التى جمعت بينهما.

ليلة التتويج.. ريهام بنت الأصول عكاز مؤمن زكريا

وفى ليلة تتويج الأهلى بدرع الدوري الذى أطلق عليه لقب مؤمن زكريا تقديراً له، رفضت ريهام أن يتكئ زوجها على أحد غيرها، وأصرت أن تكون عكازه حتى ينزل للملعب بصعوبة شديدة ويشارك زملاءه فرحة التتويج بالدوري.



ريهام عكاز مؤمن

ريهام تستحق عن جدارة لقب بنت الأصول، فهى السند لمؤمن داخل الملعب وخارجه بل وأصبحت رمزاً لقوة المرأة المصرية وجدعنتها وإخلاصها لشريك حياتها بعدما ساندت زوجها بعد انطفاء الشموع واختفاء الأضواء وباتت الدموع تنسج الراوية التي أبكت الملايين لقصة "الحراق" الذى كان يملأ الحياة ضحكاً وأهدافاً حتى ذاق قسوة الحياة وعذابها وأصبح قلبه ينزف حزناً وألماً.

قبل ليلة التتويج كان الجميع يؤكد أنه ينتظر عودة مؤمن زكريا ليواصل الابداع على المستطيل الأخضر ويرعب المدافعين ويجلد الحراس بأهدافه الممتعة ، ولكن بعد رؤية ريهام وإصرارها تيقن الجميع أن مؤمن قادر بدعمها ومساندتها أن يتخطى كل الصعاب ويعود أقوى مما كان لاسيما أن دعوات ملايين المصريين تحاصره حتى يعود في أقرب وقت.