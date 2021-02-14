شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعرض على الأهلى والزمالك وبيراميدز إقامة مباريات الكأس بدون الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش اللجنة التى تدير اتحاد الكرة إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 بكأس مصر أمام النصر وحرس الحدود والعبور، والتى تم تأجيلها مؤخرا، فى شهر مارس المقبل وتحديدا خلال فترة التوقف الدولية التى تشهد خوض المنتخب الأول مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، على أن تقام هذه المباريات بدون اللاعبين الدوليين حال موافقة هذه الأندية، أما فى حالة الاعتراض سيتم البحث عن مواعيد جديدة.

وباتت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة فى مأزق كبير بعد تأجيل أكثر من مباراة فى الدورى وكأس مصر حتى الآن لأسباب مختلفة، وهو ما يؤكد عدم انتهاء المسابقة فى الموعد المحدد لها من قبل اللجنة يوم 30 سبتمبر المقبل، خاصة أن المسابقة ستتوقف فترة طويلة فى شهرى يوليو وأغسطس المقبلين بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

وقررت الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباريات أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور ال 32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة فى لقاءاتها المقبلة ببطولتى الأندية الأفريقية، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.

يذكر أنه كان مقررا أن يواجه بيراميدز العبور يوم الأربعاء المقبل والأهلى مع النصر يوم الجمعة المقبل والزمالك مع حرس الحدود السبت المقبل فى دور ال 32 لبطولة كأس مصر قبل أن يتقرر تأجيلها.