شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عماد محمود من تدريب سلة الزمالك سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عماد محمود مدرب فريق كرة السلة سيدات بنادى الزمالك، باستقالته من تدريب الفريق، في ظل تراجع مستوى الفريق في المباريات الأخيرة، ونظرا لعدم تلبية مطالبه وعلى رأسها التعاقد مع محترفة لفريق السيدات.

وغادرت المحترفة الأمريكية شايلا كوبر، لاعبة فريق كرة السلة بنادى الزمالك، فريق السيدات، القاهرة، بعد الأزمة التى نشبت بين اللاعبة وبعض لاعبات الفريق، خلال الأسابيع الماضية والتى على إثرها تم إيقافها وتحويلها للتحقيق، وبدأ المدير الفني "الرايق" في البحث عن بديل.

وبعد الاستقرار على بديل للمحترفة، عرض المدير الفنى تحمل تكاليف تذاكر طيران استقدامها إلى مصر، والمشاركة مع الفريق في أسرع وقت، إلا أن هذا لم يحدث، ليخوض الفريق مباريات في مختلف المنافسات دون لاعبة محترفة.

وأصيب عماد محمود مدرب سيدات كرة السلة بنادى الزمالك بفيروس كورونا، وخضع إلى العزل المنزلى، وفقا للبروتوكول العلاجى، مع الالتزام بالأدوية والبروتوكول، حتى تحولت المسحة من إيجابية إلى سلبية.