شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الإنتاج الحربى وكوكا كولا بدور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق الإنتاج الحربى بنظيره كوكا كولا فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الإنتاج الحربى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

من جهته حذر حمادة صدقى المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من مفاجآت كأس مصر، وأشار صدقى لضرورة عدم الاستهانة بالمنافس واستغلال المباراة للخروج من كبوات الدوري لاستعادة الثقة مجدداً.

حمادة صدقى يحذر لاعبى الإنتاج من مفاجآت كأس مصر

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة.

يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 وما زال لديه لقاء مؤجل.

ترتيب الانتاج الحربى فى جدول الدوري

التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام كوكا كولا

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام كوكا كولا مكونا من :"أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.