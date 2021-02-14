شكرا لقرائتكم خبر عن عاش ثابتًا ومات بطلا.. الأهلى يحيى ذكرى رحيل البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، ذكرى رحيل ثابت البطل، حارس الفريق الأسبق، والذى توفى في مثل هذا اليوم من عام 2005، بعد معاناة مع المرض.

ونشرت صفحة الأهلى عبر الفيس بوك، صورة لثابت البطل وعلقت عليها " الذكرى السادسة عشر .. عاش ثابتًا ومات بطلًا... رحم الله ثابت البطل أحد أساطير الأهلي وعلامة من علامات حراسة المرمى في مصر وأفريقيا " مع ارفاق تعليق اخر على الصورة legend الأسطورة .

ولد ثابت البطل فى 16 سبتمبر عام 1953 ولعب بفريق شركة السكر بالحوامدية قبل انتقاله للأھلى، وعرف بالحزم والصرامة خاصة فى المناصب الإدارية ولكنه مع ذلك كان يتمتع بشعبية عريضة بين أعضاء ولاعبى وجماھير النادى الأھلى.

وعاصر ثابت البطل ستة أجيال بالنادى الأھلى، الذى لعب له من عام 1974 وحتى عام 1991، وكان من أبرز النجوم الذين لعب إلى جوارھم محمود الخطيب ومصطفى يونس ومصطفى عبده وغيرھم، كما تولى منصب مدير الكرة بالنادى الأحمر، وعدد من الأندية المصرية والعربية، وكان من أنجح من شغلوا ھذا المنصب.

تمر اليوم الجمعة الذكرى السادسة عشرة لرحيل ثابت البطل، أحد أشهر حراس المرمى فى تاريخ كرة القدم المصرية والنادى الأهلى، بعدما اقترن اسمه بكثير من الإنجازات كحارس مرمى ومدير للكرة بالقلعة الحمراء، بعد اعتزاله عام 1991، لكن مرض السرطان ظل يطارده حتى فارق دنيانا فجر الاثنين 14 فبراير عام 2005 بالقاهرة، متأثرا بهذا المرض اللعين، ودفن فى الحوامدية مسقط رأسه بجنوب القاهرة.