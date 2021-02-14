شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد لـ أحمد بلال: مش فاهم أيه سر انتقاداتك لمصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن سبب الخلاف بين جماهير الأهلى والزمالك، والتقليل من إنجاز أى منهم، يرجع لعدة أسباب، منها بعض الإعلاميين، بالإضافة إلى بعض نجوم الفريقين السابقين.

وقال طارق السيد، فى تصريحات لبرنامج be on time الذى يذاع على قناة تايم سبورت، إن أحمد بلال لاعب الأهلى السابق دائماً ما يهاجم مصطفى محمد لاعب الزمالك المحترف فى جالاطا سراى التركى قائلا، "مش عارف أيه سبب هجوم بلال على مصطفى محمد، ومش قادر أفهم السبب".

وأضاف لاعب الزمالك السابق، أن كل نجم يظهر فى الفضائيات يتعمد الزج باسم الفريق المنافس أو لاعبيه ليرضى جمهور ناديه ويخطف الأنظار.

من ناحية أخرى، كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن تلقى أحد لاعبى الفريق عرضاً بقيمة 40 مليون جنيه لمنع تجديد عقده مع الفريق الأبيض، وقال السيد فى تصريحات تليفزيونية ان كل الفريق تلقى عروض احتراف، وأعذر اللاعبين أحدهم تلقى عرضاً بـ 40 مليون جنيه حتى لا يوقع للنادى، وكنت أتمنى أن فترة الانتقالات ما تجيش خالص، لأنها فرقت مع الناس واللاعبين".

وأضاف نجم الزمالك السابق، "لا أقلق على الزمالك فى المباريات الكبيرة لأنه يأخذها بقوة، وهذا عيب فى الفريق، أنهم يستسهلون المباريات الصغيرة، مع الاحترام للمحلة وأسوان، وأتمنى أن يتداركوا هذه الأزمة، لأن حرام الجيل الحالى سنتين ما ياخدش دورى، فالزمالك فى مباراة أسوان استسهل المكسب لأن اللاعبين كان يعتقدون أنهم سيسجلون هدفاً فى أى وقت، الجيل الحالى يضم أسماء كبيرة جداً ولديهم الفارق عن أى حد فى مصر".