شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس إعادة أجاي لتشكيل الأهلي أمام المريخ بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الإستعانة بالنيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق في مباراة المريخ السوداني المقرر لها بعد غد الثلاثاء، في أولى مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال فريقيا، ويرغب موسيماني الاعتماد على اللاعب النيجيري الفترة المقبلة بعدما ظهر بشكل جيد في الدقائق التي شارك فيها خلال مباراة بالميراس البرازيلي الخميس الماضي لتحديد المركزين الثلث والرابع بمونديال الأندية الأخير والتى فاز فيها الأهلي بركلات لجزاء الترجيحية.

وعاد جونيورأجاي للمشاركة مع الأهلي مؤخراً بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التى تعرض لها في مبارة الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي والتى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف وحصد اللقب الفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.

عودة النسر النيجيرى جونيور أجاي من الإصابة الطويلة التى تعرض لها جاءت فى توقيت مهم يحتاجه فيه الأهلى، فاللاعب النيجيرى غائب عن الفريق منذ 70 يوماً تقريباً قبل أن يعود للمشاركة مع الأهلى فى مباراة بالميراس.

ظهر أجاى بشكل جيد فى مباراة بالميراس، فقد سجل هدفاً ألغاه الحكم بداعى التسلل قبل أن يُسجل ركلة جزاء بشكل رائع فى ضربات المعاناة الترجيحية ليساهم مع كتيبة محمد الشناوى فى فوز الاهلى بالبرونزية للمرة الثانية بعد الفوز بها للمرة الأولى عام 2006.

عودة أجاى للأهلى فى هذا التوقيت مهمة للمدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى من أجل مواجهة أزمة غياب الظهير الدولى التونسى على معلول الذى سيغيب عن الأهلى أسبوعين للإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وسيكون أجاى أحد الأوراق المهمة الفترة المقبلة فى تشكيلة موسيمانى باعتباره أحد أهم لاعبى الفريق، كما سيحتاجه المدير الفنى فى بناء جبهة قوية ناحية الشمال برفقة أيمن أشرف الذى سيُشارك كظهير أيسر بديلاً للتولى التونسى معلول.