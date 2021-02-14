شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحظر على لاعبى الفريق الحديث فى وسائل الإعلام لفرض التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب سيد عبد الحفيظ لاعبى الأهلى بعدم الظهور مُجدداً فى وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، من أجل التركيز فى الارتباطات التى سيخوضها الفريق الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً بعد إغلاق صفحة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلى القاهرة أمس الأول، الجمعة، بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى توّج الأهلى بالمركز الثالث فيها بالفوز على بالميراس بركلات الجزاء الترجيحية.

وأعلن سيد عبد الحفيظ للاعبى الأهلى أن الحديث فى وسائل الإعلام الفترة المقبلة يُعنى تغريم أى لاعب مالياً حال اختراق هذه اللائحة لأن الفريق مُقبل على ارتباطات مهمة الفترة المقبلة.

ويعود الأهلى للتدريبات عصر اليوم ، الأحد، بعد راحة أمس وأمس الإول حيث يسعد الفريق لمباراة المريخ السودانى فى العاشرة من مساءً الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة ضمن أولى جولات الأهلى بدور المجموعات لدورى أبطال أغفريقيا.

ويلعب الأهلى فى المجموعة الإولى بدور المجموعات رفقة، كلاً من، المريخ وفيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزاني.

من ناحية أخرى، جاءت عودة النسر النيجيرى جونيور أجاي من الإصابة الطويلة التى تعرض لها فى توقيت مهم يحتاجه فيه الأهلى، فاللاعب النيجيرى غائب عن الفريق منذ 70 يوماً تقريباً وتحديداً منذ نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضى بين الأهلى والزمالك الذى فاز فيه الأهلى بهدفين مقابل هدف.

وعاد أجاى للمشاركة مع الأهلى فى مباراة بالميراس الخميس، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية والتى فاز فيها الأهلى بركلات الجزاء وحصد الميدالية البرونزية.

ظهر جاى بشكل جيد فى مباراة بالميراس، فقد سجل هدفاً ألغاه الحكم بداعى التسلل قبل أن يُسجل ركلة جزاء بشكل رائع فى ضربات المعاناة الترجيحية ليساهم مع كتيبة محمد الشناوى فى فوز الاهلى بالبرونزية للمرة الثانية بعد الفوز بها للمرة الأولى عام 2006.

عودة أجاى للأهلى فى هذا التوقيت مهمة للمدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى من أجل مواجهة أزمة غياب الظهير الدولى التونسى على معلول الذى سيغيب عن الأهلى أسبوعين للإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وسيكون أجاى أحد الأوراق المهمة الفترة المقبلة فى تشكيلة موسيمانى باعتباره أحد أهم لاعبى الفريق، كما سيحتاجه المدير الفنى فى بناء جبهة قوية ناحية الشمال برفقة أيمن أشرف الذى سيُشارك كظهير أيسر بديلاً للتولى التونسى معلول.