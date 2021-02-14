شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للمصارعة يوافق على إدراج لاعب أمريكي بقائمة المنتخب المصرى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، إجراءات قيد اللاعب الأمريكى يوسف حميدة على قوة المنتخب المصرى للعبة، خلال الفترة المقبلة.

وتلقى الاتحاد المصرى موافقة الاتحاد الدولى للعبة على إدراج اللاعب يوسف حميدة على قوة المنتخب المصرى، على أن يتم انتظار موقف الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى، من حيث خوض اللاعب منافسات البطولات المؤهلة للأولمبياد، على قوة المنتخب المصرى، وخوض تجارب مع أحد لاعبى منتخب الفراعنة للاستقرار على أحدهم فى البطولات القادمة.

ومن المقرر أن تقوم الأولمبية المصرية بمخاطبة نظيرتها الدولية، خاصة أن اللائحة لا تسمح للاعب بالمشاركة فى أى بطولة بجنسية أخرى قبل نوفمبر المقبل، لذا يسعى اتحاد المصارعة للحصول على الموافقات بالاستثناء من الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى للعبة، خاصة أن يوسف حميدة سدد رسوم تغيير الجنسية للاتحاد الدولى للمصارعة والتى بلغت 5 آلاف فرنك سويسرى.

وحال موافقة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى على الاستثناء يحضر اللاعب الى مصر ويخضع لتجربة مع لاعب المنتخب المصرى ضياء جودة لاختيار احدهم للمشاركة فى المعسكرات والبطولات المقبلة استعدادا للبطولات المؤهلة لطوكيو .