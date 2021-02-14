شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى صنع انقلاب بالبرازيل..وصلاح عنوان مصر مثل مارادونا مع الأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى أحمد شوبير، أن الأهلى حصد مكاسب بالجملة من مشاركته التاريخية بكأس العالم للأندية بقطر، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "قبل أن يسافر الأهلى لقطر كان بعض الناس تخشى أن يحقق الفريق المركز السادس والبعض الأخر توقع أن نفوز بمباراة ونكتفى بالمركز الرابع وتعرض موسيمانى لحملات انتقادات واسعة خاصة بعد السقوط فى فخ التعادل ثلاثة مباريات بالدوري".

ويضيف شوبير: "لكن الأهلى حقق مكاسب كبيرة على كل الأصعدة بتتويجه بالميدالية البرونزية فلقد هزم الدحيل القطرى بكل استعداداته الضخمة للبطولة وبأداء ممتع خاصة فى الشوط الأول، وفى المباراة الثانية خسر أمام البايرن بأداء متحفظ دفاعياً، وفى المباراة الثالثة صنع انقلاب فى البرازيل بعدما تساءل الجميع عن الفريق المصرى الذى منع فريق برازيلى من الوصول لمنصة التتويج".

وأردف شوبير: "بعض البلدان تبنى مجدها بالانجازات الرياضية لأن الكرة صنعت تطورات رهيبة فى كل بلدان العالم ولابد أن نبنى على انجاز الأهلى فلقد رأينا كيف صنع جمهور الأهلى حالة جميلة بالأراضى القطرية بتلاحم الجماهير هناك لتشجيعه وقدم المارد الأحمر لاعبين مميزين يصبحون مثل القوة الناعمة لمصر التى تمتلك سفراء بالجملة مثل محمد صلاح ومصطفى محمد وكوكا وأحمد حجازى وغيرهم من المحترفيين المميزين".

وتابع شوبير: "محمد صلاح عنوان للدولة المصرية مثلما كان مارادونا هو عنوان الأرجنتين ويجب أن الدولة المصرية تأخذ محمد صلاح فى حضنها وتمنحه الفرصة ليتكلم ويبقى ليه دور لأنه عنوان مصر".

ويجهز مسئولو النادي الأهلي مكافآت خاصة يتم صرفها للاعبي الفريق الأحمر، بعد حصد الميدالية البرونزية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على على بالميراس البرازيلي بنتيجة 3 / 2 في ركلات الترجيح بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتنوي إدارة الأهلي صرف مكافآت مجزية للاعبين، بعدما نجحوا في تحقيق نتائج قوية خلال المشاركة المشرفة في الظهور للمرة السادسة بمونديال الأندية، ومعادلة الإنجاز الأهم للقلعة الحمراء في البطولة الأقوى على مستوى الأندية، والذي لم يتحقق منذ عام 2006، خاصة بعد الأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعبين في المباريات الثلاث لمونديال الأندية.

وتخطط إدارة الأهلي لصرف مكافآت اللاعبين في أقرب وقت، خاصة بعد انتعاش الخزينة الحمراء بمبلغ 2.5 مليون دولار قيمة التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة، مقسمة ما بين مليون دور نظير المشاركة في مونديال الأندية ومليون جنيه أخرى نظير التأهل لنصف نهائي المونديال ونصف مليون دولار نظير الحصول على الميدالية البرونزية.