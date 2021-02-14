شكرا لقرائتكم خبر عن ديديه دروجبا يطمئن على بعثة بيراميدز فى كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رحب أسطورة كرة القدم الإيفوارية والهداف التاريخي لمنتخب كوت ديفوار ديديه دروجبا ببعثة فريق بيراميدز الموجودة حاليا فى مدينة أبيدجان العاصمة، استعدادا لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
واطمأن الأسطورة الإيفوارية من ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس البعثة في كوت ديفوار على الفريق ورحب ببعثة بيراميدز في كوت ديفوار وما إذا كان الفريق يحتاج لأي شيء خلال وجوده في أبيدجان، وموضحا سعادته البالغة بوجود بعثة بيراميدز في كوت ديفوار، مؤكدا حرصه على متابعة المباراة.ويأتي ذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع الأسطورة دروجبا بممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز.
فى السياق ذاته، قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مباراة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دو الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي تقام اليوم الأحد في أبيدجان مهمة للغاية خاصة وأنها تقام خارج الأرض، موضحا أنه طالب اللاعبين بالتركيز على التفاصيل الصغيرة لأنها تصنع الفارق في مثل هذه المواجهات دائما.
أوضح أروابارينا فى تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أن مناخ أبيدجان استوائي والرطوبة مرتفعة ومع توقعات سقوط أمطار اليوم تكون الأمور أكثر صعوبة، مؤكدا أن الوضع مختلف عن اللعب في مصر مع وجود تحديات أمام الفريق في مثل هذه الأجواء، مشيرا إلى أن الأمطار وسقوطها سيجعل من نقل الكرة صعبا وبطيئا خلال المباراة.
وأشار المدير الفني، إلى أنه شاهد مباريات للفريق المضيف وهو فريق جيد للغاية ونموذج للفرق الأفريقية التي تمتاز باللياقة والقوة البدنية العالية، ويتميزون في بعض المراكز كما أن لديهم بعض الأخطاء في التكتيك سيعمل على استغلالها والتعامل معها، مشددا على أن بيراميدز يحترم كل الفرق التي يواجهها ويلعب دائما من أجل الفوز ولا ينظر كثيرا لمستوى المنافسين ويركز أكثر على فريقه ومحاولة تطويره وتحقيق الفوز تلو الآخر، ودائما هدف بيراميدز هو الفوز في كل مبارياته مهما كانت الظروف المحيطة.