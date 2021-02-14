سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة راسينج بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أظهرت نتائج المسحة الطبية الرسمية التي أجرتها بعثة نادي بيراميدز المتواجدة حاليًا في كوت ديفوار، سلبية عينات جميع الأفراد قبل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي راسينج كلوب أبيدجان في السادسة من مساء اليوم الأحد باستاد إيبمبي بالعاصمة الإيفوارية في ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأجرت البعثة مسحتها الرسمية بالأمس في مقر فندق الإقامة بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وجاءت نتيجتها سلبية بالكامل لجميع أفرادها.