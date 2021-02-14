رسميا.. الأهلي يعلن فترة غياب صلاح محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، غياب صلاح محسن، مهاجم الفريق عن التدريبات الجماعية لمدة عشرة أيام.
وقال طبيب الأهلي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "صلاح محسن أجرى آشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية".
وأضاف: "اللعب سيبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات اليومية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة".
ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا استعدادا لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.
يُذكر أن الأهلي حامل لقب المسابقة سيستضيف المريخ يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بإستاد القاهرة.