رسميا.. الأهلي يعلن فترة غياب صلاح محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، غياب صلاح محسن، مهاجم الفريق عن التدريبات الجماعية لمدة عشرة أيام.

وقال طبيب الأهلي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "صلاح محسن أجرى آشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية".

وأضاف: "اللعب سيبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات اليومية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة".

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا استعدادا لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن الأهلي حامل لقب المسابقة سيستضيف المريخ يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بإستاد القاهرة.