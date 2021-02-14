بعد الهزيمة أمام ليستر.. ألكسندر-أرنولد يوضح أسباب تراجع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد ترنت الكسندر-أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي، أن الفريق بحاجة لتحويل الأداء الجيد إلى نتائج إيجابية.

وواصل ليفربول نزيف النقاط أمام ليستر سيتي، حيث خسر بطل بريميرليج بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، دعا ألكسندر-أرنولد لإعادة اكتشاف عادة الفريق الإنجليزي في تحويل الأداء الإيجابي إلى نتائج وانتصارات.

وقال ألكسندر-أرنولد: "أعتقد أننا كنا رائعين لمدة 70 إلى 75 دقيقة ، قدمنا ​​أحد أفضل العروض لدينا، أعتقد أننا في الشوط الأول لم نخلق الكثير من الفرص الواضحة ، لكن في الشوط الثاني فعلنا وسددنا وسجلنا وكنا متقدمين".

وأضاف: "ثم انقلبت الطاولة خلال خمس إلى 10 دقائق وهذه هي كرة القدم، لقد حدث ذلك في لحظة وانهار الفريق".

وواصل: "عقليتنا بحاجة إلى التحسن في تلك المواقف الصعبة التي مررنا بها، قدمنا ​​أداءً جيدًا في الفترة الماضية، كل ما في الأمر هو أننا لم نحصل على النتائج".

وأكمل: "لا توجد أعذار، لكنني أعتقد أننا لا نلعب بشكل سيئ ، لقد لعبنا بشكل جيد ولكننا لم نحصل على النتائج ، لذا فالأمر يتعلق بتحويل تلك العروض إلى نتائج وهذا على الأرجح ما نحتاج إلى النظر إليه".

وعن فرصة الرد في مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء أمام لايبزيج، قال الظهير الأيمن لليفربول: "نعم في مثل هذه المواقف تريد أن تتاح لك الفرصة لتصحيح الأمر في أسرع وقت ممكن، أمامنا منافسة مختلفة بعقلية مختلفة. ستكون مهمة مختلفة بالنسبة لنا".