مدرب بيراميدز: قرار تأجيل مباراة الكأس "مثالي".. ونتحدى المناخ أمام راسينج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن مباراة راسينج كلوب أبيدجان بكأس الكونفدرالية الأفريقية مهمة للغاية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة راسينج في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد في أبيدجان.

وخلال تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، قال أروابارينا إن مباراة اليوم مهمة للغاية خاصة وأنها تقام خارج الأرض، موضحا أنه طالب اللاعبين بالتركيز على التفاصيل الصغيرة لأنها تصنع الفارق في مثل هذه المواجهات دائما.

وقال مدرب بيراميدز: "مناخ أبيدجان استوائي والرطوبة مرتفعة، الوضع مختلف عن اللعب في مصر مع وجود تحديات أمام الفريق في مثل هذه الأجواء، مشيرا إلى أن الأمطار وسقوطها سيجعل من نقل الكرة صعبا وبطيئا خلال المباراة.

وأضاف أروابارينا: "شاهدت مباريات للفريق المضيف وهو فريق جيد للغاية يمتاز باللياقة والقوة البدنية العالية، بيراميدز يحترم كل الفرق التي يواجهها ويلعب دائما من أجل الفوز ولا ينظر كثيرا لمستوى المنافسين ويركز أكثر على فريقه ومحاولة تطويره وتحقيق الفوز تلو الآخر، ودائما هدف بيراميدز هو الفوز في كل مبارياته مهما كانت الظروف المحيطة".

وعن ملعب المباراة، قال: "بشكل عام الملعب رائع، ولكن أرضيته فيها بعض المشاكل في أجزاء منها غير مستوية، كما أن نجيلته ثقيلة مثل بعض ملاعب البرازيل، وحركة الكرة ستكون بطيئة عليها".

وعن قرار تأجيل مباراة العبور في كأس مصر، قال: "إنه القرار الأفضل للجميع لأن بيراميدز مر برحلة طويلة في كوت ديفوار، والوصول للقاهرة عقب مواجهة راسينج كلوب سيكون ظهر يوم الغد، وسيكون من الصعب خوض مباراة في بطولة مهمة بعدها بأقل من ٤٨ ساعة والقرار مثالي لأنه يحافظ على صحة اللاعبين".